Choque en carretera estatal 20: una joven herida en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAHUILA.- Una jovencita se vio involucrada en un accidente automovilístico registrado la tarde de este miércoles sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz–Boquillas del Carmen, a la altura del plantel Conalep.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la conductora fue identificada como Kimberly N, con domicilio en la colonia Nogalera, quien manejaba una camioneta Chevrolet HHR color rojo, con placas de circulación FVH-416-D.

La unidad que conducía colisionó por alcance con una camioneta Ford Escape color blanco, lo que movilizó a elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

Personal de la corporación, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, acudieron al lugar para atender la situación y recabar la información correspondiente.

Los oficiales realizaron las diligencias necesarias para integrar el Informe Policial Homologado y establecer el deslinde de responsabilidades conforme a la investigación.

Añadieron que, pese al impacto entre ambas unidades, solamente una persona resultó herida, además de arrojar el percance cuantiosos daños materiales.