Múzquiz celebra victoria de México: Laura Jiménez instala pantallas gigantes

MÚZQUIZ, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, instaló una pantalla gigante en la cancha de pasto sintético de la Macroplaza para la transmisión del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador. De igual forma, con apoyo del restaurante Villa Fert de Minas de Barroterán, se colocó otra pantalla en la explanada principal de la plaza de la comunidad, lo que permitió ampliar la asistencia de familias.

En ambos puntos se dieron cita cientos de personas para seguir el partido y apoyar a la Selección Mexicana, en un ambiente de convivencia familiar y sana recreación, donde se celebró la victoria del Tri por marcador de 2-0.

Para comodidad de los asistentes, en los dos espacios se colocaron sillas y se distribuyeron de manera gratuita palomitas, refrescos y agua, lo que permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaran del evento deportivo.

Durante la transmisión, las porras, los aplausos y el ambiente de entusiasmo marcaron la jornada, convirtiendo la actividad en una convivencia comunitaria. La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez felicitó a la Selección Mexicana por el triunfo y agradeció al restaurante Villa Fer por sumarse a la iniciativa, así como a la ciudadanía por responder a la convocatoria y mantener un ambiente de orden y respeto.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de actividades fortalecen el tejido social, promueven la convivencia familiar y acercan eventos deportivos de relevancia a la comunidad.