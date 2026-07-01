Presa Don Martín en Juárez: solo 8% de capacidad afecta a pescadores

JUÁREZ, COAH.– La Presa Don Martín registra apenas 8 por ciento de su capacidad de almacenamiento, situación que mantiene en alerta a los habitantes del poblado del mismo nombre, quienes aseguran que la disminución del nivel del embalse ha afectado la pesca, principal actividad económica de numerosas familias de la comunidad.

Sergio Kobel Romanía, habitante del municipio de Juárez, Coahuila, señaló que durante este año se realizó un trasvase de agua hacia Salinillas, decisión que, afirmó, ha perjudicado a los pescadores de esta comunidad.

Sostuvo que mientras continúen extrayendo agua de la presa y desviándola, el embalse seguirá perdiendo volumen.

El entrevistado indicó que a la presa llega muy poco hídrico de otras zonas y consideró necesario revisar las desviaciones existentes entre Múzquiz y Sabinas para identificar hacia dónde se dirige el vital líquido.

Afirmó que desafortunadamente existen tajos abandonados que quedaron abiertos y ahí es adonde va a dar el agua mientras la presa continúa disminuyendo su nivel.

Explicó que la población subsiste principalmente de la pesca, la ganadería y la agricultura, aunque esta última prácticamente ha desaparecido y la actividad ganadera enfrenta dificultades similares.

Añadió que actualmente hay poco pescado y escasa disponibilidad de agua, pese a que la presa abastece a los municipios de Anáhuac y Rodríguez.

Recordó que hace poco más de dos meses en Semana Santa, se realizó un trasvase y a cómo ve la situación consideró que podrían solicitar otro en el futuro.

Kobel Romanía aseguró que la presa de Salinillas fue llenada al 100 por ciento tras el envío de agua, por lo que cuestionó el objetivo de esa decisión.

También señaló que la actividad turística ha disminuido debido a las condiciones del trasvase, ya que los visitantes acudían principalmente para pescar y descansar.

Finalmente, advirtió que actualmente la captura de pescado es mínima y que únicamente se encuentra algo de robalo, ante ello, consideró indispensable proteger los recursos que aún conserva la presa para evitar un mayor deterioro.

Agregó que entre el municipio de Juárez y el poblado Don Martín habitan alrededor de 2 mil 500 personas que dependen de las actividades productivas vinculadas al agua para su sustento.