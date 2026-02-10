La Tribu de Múzquiz logra triunfo en Olimpiada Nacional CONADE 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los equipos de la Academia de Voleibol 'La Tribu de Múzquiz', lograron un destacado triunfo en la eliminatoria estatal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, consolidándose como los más competitivos de la región. Con este resultado, los jóvenes deportistas aseguraron su lugar en la siguiente fase del certamen nacional.

El evento fue organizado e implementado por la Asociación Estatal de Voleibol de Coahuila A.C., en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC). Así lo informó el maestro de Educación Física César Gámez, quien destacó la importancia de este tipo de competencias para el desarrollo deportivo de la juventud coahuilense.

Durante la jornada, se vivió un ambiente de entusiasmo y compromiso, con la participación de equipos provenientes de distintas regiones del estado. Entre ellos, sobresalió la representación de la zona Carbonífera, que compitió en la categoría juvenil menor femenil, mostrando gran nivel técnico y espíritu competitivo.

Asimismo, se llevaron a cabo encuentros en las cuatro categorías varoniles: infantil menor que pasó a los cuartos de final; infantil mayor (semifinales), juvenil menor (semifinales) y, la juvenil mayor campeones estatales, donde los jóvenes demostraron disciplina y pasión por el voleibol. Estos encuentros fueron clave para fortalecer la convivencia deportiva y fomentar el talento emergente en cada categoría.

El triunfo de La Tribu de Múzquiz no solo representa un logro deportivo, sino también un motivo de orgullo para la comunidad local, que ve reflejado en sus jóvenes atletas el esfuerzo y la dedicación en el ámbito deportivo. Con este paso, la academia se perfila como un referente en la formación de voleibolistas en Coahuila y en el país, expresó el entrevistado.