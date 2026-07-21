Gobierno de San Juan de Sabinas rehabilita acueducto Las Canoas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con una inversión estimada en 650 mil pesos, el Gobierno del Estado y Municipio de San Juan de Sabinas rehabilitarán el sitio conocido como "Las Canoas", un antiguo acueducto ubicado sobre el camino que conduce a los ejidos Zaragoza, Santa María y Sauceda del Naranjo.

El director de Desarrollo Rural Municipal, Ramiro Portales Castillo, informó que el proyecto se realiza con el respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien dispuso de una cuadrilla de trabajadores para iniciar las labores de limpieza y desmonte de maleza en el área.

El funcionario explicó que estos trabajos representan la primera etapa del proyecto, con el propósito de recuperar las condiciones del sitio y preparar el inicio de la rehabilitación de la estructura. Añadió que en los próximos días se prevé la visita del alcalde para dar el banderazo oficial e inicial de la obra, la cual contempla la restauración de los muros que presentan mayor deterioro.

Portales Castillo destacó que el acueducto data de 1846 y constituye un patrimonio histórico del municipio, por lo que su rescate permitirá preservar este espacio y fomentar el turismo en la región. Con esta obra, el Ayuntamiento busca convertir Las Canoas en un nuevo destino turístico que impulse el desarrollo económico y fortalezca la promoción del patrimonio histórico y cultural de San Juan de Sabinas.