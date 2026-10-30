Preocupa a comunidad escolar falla eléctrica en jardín de niños de Nava

NAVA, Coahuila - La presencia de chispas en la instalación eléctrica del Jardín de Niños Nava generó preocupación entre quienes advirtieron sobre el riesgo que representaba para los menores, docentes y personal que acude diariamente al plantel.

Una revisión realizada tras el reporte permitió detectar un cortocircuito en el cableado de uno de los equipos minisplit, por lo que la falla requiere atención para evitar nuevos incidentes o posibles afectaciones a la comunidad escolar.

La situación volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantener en condiciones seguras las instalaciones de los centros educativos, donde diariamente permanecen niñas y niños. La comunidad escolar necesita que este tipo de problemas se atiendan oportunamente para evitar riesgos durante las actividades y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje.