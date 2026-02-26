Yesica Sifuentes coordina acciones de salud en Castaños

Castaños, Coah. - Con el firme compromiso de fortalecer la salud pública y proteger a las familias del municipio, la alcaldesa de Castaños Yesica Sifuentes Zamora participó en la reunión de coordinación intermunicipal de salud, donde se establecieron acciones conjuntas orientadas a mejorar la prevención, la atención médica y la vigilancia sanitaria en la Región Centro del estado.

La reunión fue encabezada por Eluid Felipe Aguirre, titular de la Secretaría de Salud de Coahuila; Sergio Sisbeles, Subsecretario de Gobierno de la Región Centro; el Alcalde de Monclova, Carlos Villarreal y Faustino Arocha, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, contando además con la presencia de alcaldesas y alcaldes de la Región Centro de Coahuila.

Durante este importante encuentro se reforzó la coordinación interinstitucional, acordando estrategias conjuntas para fortalecer los programas de prevención de enfermedades, acercar los servicios de vacunación y atención y consolidar los mecanismos de vigilancia sanitaria contra el dengue y el sarampión, con el objetivo de responder de manera oportuna y eficaz a las necesidades de la población.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que la administración municipal mantiene un trabajo coordinado con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas definiendo como prioridad la salud de las y los ciudadanos.

Indicó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es clave para garantizar el bienestar de las familias, por lo que seguirán impulsando estrategias como la descacharrización, entrega de abate, entre otras acciones conjuntas para proteger la salud de la población.

"Seguiremos trabajando en conjunto para proteger la salud de Castaños, porque cuando sumamos esfuerzos, logramos mejores resultados para nuestra gente", afirmó la edil.

De igual manera, Sifuentes Zamora reafirmó el compromiso de impulsar políticas públicas responsables, preventivas y solidarias que fortalezcan el sistema de salud y brinden mayor tranquilidad y protección a las familias del municipio.