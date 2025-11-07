Laura Jiménez Gutiérrez respalda estrategias de seguridad en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez expresó su respaldo a las estrategias de seguridad implementadas por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, destacando que dichas acciones fortalecen la protección de los ciudadanos en todo el territorio coahuilense, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso.

La edil subrayó la importancia de la coordinación entre municipios vecinos como Ocampo y Múzquiz, los cuales comparten límites territoriales.

"Con estas acciones seguimos avanzando en el tema de seguridad, sobre todo al contar con cuarteles ubicados en comunidades alejadas de la mancha urbana", señaló Jiménez Gutiérrez, al referirse a la presencia estratégica de fuerzas del orden en puntos clave de los municipios que forman parte de la entidad coahuilense.

En relación con los ejidos, la alcaldesa destacó que las familias ahora contarán con un lugar cercano al cual acudir en caso de requerir auxilio.

Además, destacó que, al reforzar los patrullajes con más elementos policiacos y unidades móviles, esto permitirá una mayor cobertura en las comunidades y una respuesta más rápida ante cualquier eventualidad.

Jiménez Gutiérrez también hizo énfasis en el impacto positivo que estas medidas tendrán en el turismo, particularmente en la zona de Boquillas del Carmen.

Aseguró que los visitantes se sentirán más seguros al transitar hacia el municipio de Múzquiz, lo que además favorecerá la conexión con el estado de Chihuahua y fortalecerá la actividad turística regional.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su compromiso de seguir colaborando con el gobierno estatal para garantizar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

"La seguridad es una prioridad y seguiremos trabajando de la mano con las autoridades para mantener la paz en nuestras comunidades", concluyó.