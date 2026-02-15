Impulsa Múzquiz programa de baile

MÚZQUIZ, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de Múzquiz que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través del DIF Municipal a cargo de la directora Karla Gabriela Maltos Estrada y del área de Adultos Mayores que dirige Anabel Jiménez, dio inicio al programa de baile para personas adultas mayores "Unidos con Ritmo".

La Plaza Principal Miguel Hidalgo fue el escenario donde cientos de asistentes disfrutaron de una alegre velada amenizada por el Grupo FANS, en punto de las 7:00 de la tarde, marcando así el arranque oficial de esta actividad que promueve la sana convivencia, el esparcimiento y el bienestar de este importante sector de la población.

Con gran entusiasmo y participación, se dio inicio a esta serie de eventos que se estarán realizando cada miércoles a partir de las 7:00 p.m., tanto en la Plaza Principal de la cabecera municipal como en la Villa de Palaú.

El Gobierno Municipal y el DIF reiteran su compromiso de continuar impulsando programas que fomenten la integración, la alegría y la calidad de vida de las y los adultos mayores, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de actividades recreativas y culturales.