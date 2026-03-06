Cine en Tu Colonia: Múzquiz se une a la diversión

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, junto con la Dirección de Seguridad Pública bajo el mando del Lic. José Ponce Sánchez, puso en marcha el programa 'Cine en Tu Colonia' en el Fraccionamiento Las Misiones.

Esta iniciativa busca acercar a las familias con las autoridades mediante actividades recreativas que promuevan la unión y el fortalecimiento del tejido social.

Niños y niñas, acompañados de sus padres, disfrutaron de una tarde-noche distinta, en un ambiente de alegría y convivencia.

Este evento, forma parte del Programa de Proximidad y Prevención Social, que tiene como objetivo generar espacios seguros y fomentar la participación comunitaria en actividades culturales y recreativas.

El punto de reunión fue en la intersección de las calles Misión Santa Isabel y Misión San Gerónimo, donde más de un centenar de personas se dieron cita para disfrutar de la película animada Zootopía.

La proyección al aire libre se convirtió en un momento especial para los asistentes, quienes compartieron risas y emociones en compañía de las autoridades de gobierno.

Como parte de la experiencia, las familias recibieron gratuitamente bolsitas de palomitas de maíz, chicharrones y refrescos, elementos que no podían faltar en una auténtica función de cine.

Estos detalles reforzaron el ambiente de cercanía y confianza entre la comunidad y las autoridades, quienes buscan fomentar la sana convivencia y fortalecer los lazos familiares.

Al finalizar la actividad, los asistentes agradecieron la iniciativa del Gobierno Municipal, destacando la oportunidad de disfrutar de una noche de cine al aire libre en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Las autoridades compartieron cápsulas informativas sobre seguridad durante el evento.

Además, valoraron las cápsulas informativas sobre seguridad que se compartieron durante el evento, las cuales refuerzan el compromiso de las autoridades con la protección y bienestar de la ciudadanía.