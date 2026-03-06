Contactanos
Coahuila

Diamantes se convierte en el primer campeón de la Liga de Sóftbol Femenil Helios, promoviendo la participación de mujeres en este deporte en Ciudad Acuña, Coahuila.

Por Angel Garcia - 06 marzo, 2026 - 06:57 p.m.
Diamantes se corona campeón del primer torneo de sóftbol femenil en Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo Diamantes se proclamó campeón del primer torneo oficial de sóftbol femenil en la ciudad, tras imponerse en la serie final a su similar de Rockies.

      El camino hacia el campeonato

      La novena campeona dominó la fase definitiva al ganar tres de los cinco encuentros disputados, logrando así quedarse con el título en la primera temporada del certamen.

      Un emocionante final

      En el último partido de la serie, Diamantes venció a Rockies en un cerrado encuentro que se definió en extra innings con marcador de 10 carreras a 9.

      Con este resultado, el conjunto se convirtió en el primer campeón de la Liga de Sóftbol Femenil Helios, recientemente creada en la ciudad.

      Objetivos de la liga

      La liga fue formada con el objetivo de brindar mayores oportunidades a las mujeres para participar y desarrollarse dentro de esta disciplina deportiva.

