Laura Jiménez mejora vialidades en Múzquiz: obras en varias calles

Múzquiz, Coah.- El gobierno municipal que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez mantiene de manera permanente las acciones de mejoramiento y rehabilitación de vialidades, atendiendo diferentes sectores de la ciudad con trabajos que contribuyen a brindar calles más seguras y transitables para las familias.

A través de la Dirección de Obras Públicas y las cuadrillas de trabajo, se continúa con labores en distintos puntos de Múzquiz, dando seguimiento a las necesidades de la ciudadanía.

Entre los sectores donde se realizan estas acciones se encuentra la calle Francisco I. Madero, en el barrio El Aguacate, para posteriormente continuar sobre calle Niños Héroes, en su cruce con calle Lucio Blanco. De igual manera, se mantienen trabajos de cerramiento en diferentes calles céntricas, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y contribuir al orden y seguridad de quienes transitan por esta zona.

Asimismo, se contempla la atención en la calle Mariano López Mercado, en su cruce con calle Oasis, en la colonia Infonavit Oasis, donde se llevarán a cabo acciones de mejoramiento vial.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de su administración para atender las vialidades de los diferentes sectores, priorizando trabajos que representen un beneficio directo para las familias. El gobierno municipal continuará trabajando de manera cercana a la ciudadanía, atendiendo las necesidades de infraestructura y avanzando en todo Múzquiz.