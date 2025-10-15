Rehabilitación de pozos en Múzquiz asegura suministro de agua potable

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión superior a los 13 millones de pesos, el municipio de Múzquiz concluyó la rehabilitación de los pozos Aparicio I y II, una obra social clave para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de la cabecera municipal. Tras esta etapa, el gobierno local inició el reemplazo de válvulas obsoletas para mejorar la distribución del vital líquido hacia barrios y colonias.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez informó que, durante la visita del secretario de Gobierno de Coahuila, Oscar Pimentel González, se constató el avance en el mejoramiento del servicio de agua potable, que beneficia a cerca de 14 mil usuarios.

Destacó a su vez, el compromiso por parte de las autoridades estatales en fortalecer la infraestructura hídrica del Pueblo Mágico de Múzquiz y sus familias, lo cual es de gran importancia.

"El objetivo es seguir trabajando en la modernización de toda la red de agua, aprovechando el recurso que ha destinado el gobernador Manolo Jiménez Salinas para Múzquiz", señaló la edil.

La colocación de nuevas válvulas se realizará por etapas, debido a que las actuales tienen más de cuatro décadas de antigüedad y ya no cumplen con los estándares necesarios.

Como parte de estos trabajos, este jueves 16 de octubre se interrumpirá el suministro de agua desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, tiempo en el que se llevará a cabo la sustitución de una de las válvulas situada en calle Socorro esquina con Mutualismo.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez pidió comprensión a la ciudadanía ante esta medida temporal, que busca mejorar el servicio del vital líquido a largo plazo.

Finalmente, se exhortó a los habitantes a tomar precauciones y abastecerse de agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el corte.

Una vez concluidas las labores, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) restablecerá el servicio de manera inmediata, garantizando una mejor distribución del recurso en toda la cabecera municipal.