Óscar Ríos Ramírez lidera limpieza en panteón de Nueva Rosita

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, encabezó una supervisión de los trabajos de limpieza que se realizan en el panteón municipal de Nueva Rosita, donde personal de las áreas de Ecología y Servicios Primarios lleva varias semanas realizando labores intensivas de mantenimiento con el propósito de dejar el lugar en óptimas condiciones para las próximas festividades del Día de Muertos.

Durante el recorrido, el presidente municipal informó que las cuadrillas han trabajado de manera constante durante aproximadamente 20 días, y que se prevé que los trabajos concluyan en un plazo de 15 días más. Señaló además que, a partir del lunes 20 de octubre, se reforzarán las acciones con más personal y equipo, a fin de avanzar con mayor rapidez y garantizar que el panteón se encuentre completamente limpio para recibir a los visitantes el próximo 2 de noviembre.

Ríos Ramírez explicó que las recientes lluvias registradas en la región provocaron un notable crecimiento de maleza en distintas zonas del camposanto, lo que aumentó el volumen de trabajo para las cuadrillas municipales. Sin embargo, destacó que, gracias al compromiso de los trabajadores y a que cuentan con todas las herramientas necesarias, se ha podido avanzar conforme al plan establecido.

"El objetivo es que el panteón esté limpio, ordenado y digno para que las familias puedan acudir con tranquilidad a visitar a sus seres queridos. Sabemos que esta fecha es muy significativa para todos, y por eso estamos redoblando esfuerzos para que el lugar luzca en las mejores condiciones posibles", expresó el alcalde.

El edil también hizo un llamado a la ciudadanía para que, al acudir al panteón, contribuyan a mantenerlo en buen estado, evitando dejar basura o desechos. Reconoció además que en los días previos al 2 de noviembre muchos familiares acostumbran limpiar las áreas donde descansan sus seres queridos, acción que, dijo, es de gran ayuda para mantener el orden y la buena imagen del lugar.

Finalmente, Óscar Ríos destacó que los trabajos de limpieza se han realizado por etapas, permitiendo avanzar de manera organizada y eficiente. Reiteró que su administración continuará supervisando estas labores hasta su conclusión, con el compromiso de ofrecer espacios públicos limpios, seguros y dignos para toda la comunidad de San Juan de Sabinas.