Venta de Material para Construcción en Múzquiz beneficia a familias

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El coordinador regional del programa MEJORA Coahuila, Federico Quintanilla Riojas, informó que a partir del próximo se realizará en el municipio de Múzquiz la venta del Banco de Material para construcción, con el propósito de ofrecer productos esenciales a bajo costo para que las familias puedan mejorar sus viviendas antes de finalizar el año.

El funcionario destacó que estos apoyos llegarán a los minerales, las zonas rurales y la cabecera municipal, acciones que han sido posibles gracias a la coordinación eficiente del equipo operativo, identificado por el distintivo chaleco verde, que ha trabajado de manera cercana con la población.

Respecto a los materiales de construcción que estarán disponibles, se ofrecerán productos como cemento, láminas, polines, varillas y otros insumos necesarios para realizar mejoras en los hogares.

La venta estará abierta a toda la ciudadanía, permitiendo el acceso a materiales de calidad y, a precios accesibles.

Finalmente, el funcionario anunció que el próximo lunes llegarán las muestras de láminas de distintos calibres y polines, para que los interesados puedan elegir el tipo que mejor se adapte a sus necesidades.

En la coordinación para la venta de material se contará con el apoyo del gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez, quien expresó su respaldo para que la comunidad aproveche al máximo los beneficios del programa MEJORA.

Además de esta iniciativa, también se ha beneficiado a más de 15 mil familias mediante la entrega de despensas completas, que incluyen artículos de la canasta básica.

Este apoyo busca fortalecer la seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables del Municipio, especialmente en tiempos de dificultad económica.