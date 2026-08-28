Estudiantes de UTC presentan productos innovadores de sotol en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Estudiantes de Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) desarrollaron 20 productos a base de sotol, entre ellos bebidas, alimentos, cosméticos, joyería, velas y tinta para plumas fuente.

Las propuestas fueron presentadas durante el Encuentro Nacional de Destiladores, que coincidió con la Semana de Mercadotecnia de la institución, dedicada este año a la promoción del sotol como producto eminentemente regional.

Sergio Alberto Guadarrama Cortés, rector de la UTC, señaló que los alumnos tuvieron la oportunidad de desarrollar productos y trabajar en aspectos relacionados con su comercialización.

"Presentan una variedad de productos innovadores elaborados a partir del sotol, incluyendo cremas, geles y alimentos; estos productos demuestran la creatividad y el trabajo logístico de los alumnos", resaltó.

Entre los artículos desarrollados también se encuentran jabones, postres y otros productos que incorporan en sus recetas o procesos parte de la planta desértica.

La universidad trabaja además en el proceso de patente de algunos de estos proyectos, con el propósito de proteger la propiedad intelectual tanto de los estudiantes como de la institución.

El rector señaló que uno de los principales retos es el tiempo que puede tomar este tipo de procedimientos. Indicó que, en algunos casos, la espera para realizar el trámite de una patente llega a ser de hasta 15 años.

Los trabajos desarrollados en la UTC son considerados propiedad intelectual de los estudiantes y de la universidad. En caso de obtener una patente y generar ingresos por su venta, las ganancias corresponderían a ambas partes.

Hasta el momento, ninguno de los proyectos cuenta con una patente.