Marimar Arroyo elabora propuestas legislativas para Saltillo

SALTILLO, COAH.- La diputada electa del Distrito 14, con cabecera en Saltillo, Marimar Arroyo Peart, prepara una propuesta legislativa basada en las necesidades que ha recogido entre las familias de su distrito.

La también síndica del municipio de Saltillo informó que trabaja en las iniciativas que presentará ante el Congreso del Estado a partir del próximo 1 de enero.

Explicó que comenzó a desarrollar la propuesta desde que recibió su constancia de mayoría, con base en las peticiones planteadas por la ciudadanía durante la campaña y en las que continúa recibiendo durante sus visitas semanales a las familias del Distrito 14.

"Ya estamos trabajando desde el día 1 que se nos hizo entrega de la constancia empezamos a arrastrar el lápiz, empezamos a trabajar con consultores y a documentarnos para llegar con un plan bien estructurado y hacer propuestas en beneficio de todas estas familias", señaló.

Durante las actividades de una brigada de atención infantil en la colonia La Amistad, Arroyo Peart destacó que mantiene presencia permanente en territorio y contacto directo con habitantes que requieren algún tipo de apoyo.

Entre las principales demandas ciudadanas, identificó el mantenimiento de la seguridad en el municipio de Saltillo, el fortalecimiento de los servicios de salud y el impulso de iniciativas para continuar atrayendo empleo y mejores oportunidades para las y los saltillenses.

Arroyo Peart sostuvo que el trabajo que inició antes y durante la campaña continuará con su llegada al Congreso del Estado, con énfasis en escuchar las necesidades de la población y buscar soluciones.

La legisladora electa señaló que las propuestas que prepara estarán dirigidas a atender las necesidades del Distrito 14 y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del resto de la entidad.