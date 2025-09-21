Laura Patricia Jiménez lidera eventos deportivos en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó la reinauguración del sistema de alumbrado de la Macroplaza de Múzquiz, espacio emblemático del municipio donde diariamente se reúnan decenas de familias y deportistas.

En este marco, la presidenta municipal también dio el arranque oficial a la Liga de Fútbol 7 en sus ramas varonil y femenil, destacando la importancia de promover la actividad física y el uso de espacios públicos dignos y seguros.

Durante su mensaje, la alcaldesa expresó:

"Es un gran gusto estar aquí para inaugurar esta Liga de Fútbol 7, tanto en su rama varonil como femenil. Hoy celebramos no solo el inicio de esta competencia deportiva, sino también la reinauguración del alumbrado de toda nuestra Macroplaza, un espacio que es de todas y todos los muzquenses.

Gracias a esta nueva iluminación, nuestras familias, deportistas y visitantes podrán disfrutar con mayor seguridad de cada rincón de estas instalaciones. El deporte une, fortalece y nos motiva a seguir creciendo como comunidad".

Detalles de la obra de alumbrado

La rehabilitación del sistema de iluminación contempló la instalación de tecnología LED de alta eficiencia, con el siguiente equipamiento:

· 64 reflectores LED de 400 watts

· 24 reflectores LED de 300 watts

· 6 reflectores LED de 100 watts

· 15 lámparas LED tipo punta poste de 100 watts

· 6 lámparas tipo suburbanas LED de 100 watts

Con ello, no solo se mejora la visibilidad y seguridad en todas las áreas deportivas y recreativas, sino que también se logra un importante ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Jornada deportiva en la Macroplaza

En el evento se realizaron de manera simultánea actividades deportivas con la participación de 24 equipos en diferentes disciplinas: béisbol, básquetbol, voleibol, taekwondo y fútbol, resaltando la vida y dinamismo que caracteriza a la Macroplaza.

De manera especial se llevó a cabo un encuentro amistoso de béisbol infantil entre el equipo de Sabinas y el representativo de Múzquiz en la categoría 4-5 años, además de partidos de exhibición de básquetbol, voleibol y artes marciales.

Autoridades y reconocimientos

La alcaldesa estuvo acompañada en el presídium por el Ing. Héctor Miguel García, el Sr. Enrique Falcón Cepeda, el profesor Jesús Aguilar Morales, presidente de la Liga de Fútbol, y el profesor Gerardo Antonio Múzquiz Loo, director de Fomento Deportivo, quienes reconocieron la visión de la administración municipal en la rehabilitación de espacios deportivos.

Los deportistas agradecieron a la presidenta municipal su constante apoyo, subrayando que con esta obra no solo se encienden luces, sino que también se ilumina el deporte en todas sus ramas y disciplinas.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso con el bienestar y desarrollo de las familias, ofreciendo espacios de calidad que fortalezcan la convivencia y la práctica deportiva.