Le abren la cabeza a punta de tablazos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras confundirlo con uno de sus rivales, cuatro individuos golpearon salvajemente y asaltaron a un habitante del barrio Los Terreros.

La víctima narró los hechos y momentos desesperantes que vivió al ser atacado a batazos por varias personas a quienes logró identificar por los nombres de Carlos N, Juan N y dos más uno de ellos de apodo "La Perrita".

El afectado se identificó con el nombre de José Juan Cruz de 28 años de edad, destacando que al caminar por una de las arterias que colindan con la plaza del barrio El Bajío fue interceptado por los jóvenes.

Estos hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas del pasado viernes comentó el agraviado argumentando que se dirigía a visitar a un amigo cuando fue atacado a golpes y por si fuera poco asaltado.

Los malhechores traían entre sus manos, tablas y huleras me dijeron que días antes yo había atacado a uno de ellos en Los Terreros lo cual no es cierto pues yo no los conozco, dijo el afectado.

Finalmente expresó que le dieron de golpes en la cabeza provocándole tres heridas además de hematomas en ambas manos utilizando para ello pedazos de tablas.

"Ahora lo que haré es interponer una denuncia por los hechos ocurridos a fin de que estas personas me paguen los gastos médicos para recuperar mi salud", agregó el agraviado.