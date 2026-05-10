Leonel Gómez organiza convivio para madres en La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, (MPIO. DE MÚZQUIZ, COAH).- Un gran convivio para todas las madres de familia del Ejido La Cuchilla organizó el comité del comisariado que representa Leonel Gómez Camacho durante la mañana de este sábado 9 de mayo. El evento reunió a decenas de festejadas en un ambiente de música, alegría y agradecimiento.

Dicho evento se realizó en el Salón de Ejidos, donde se reunieron las reinas del hogar para disfrutar de un gran show presentado por un comediante del Club de José Luis Zagar, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Además, las asistentes degustaron de los sagrados alimentos, el pastel y participaron en la gran rifa de regalos.

"Porque las madres de familia del ejido se merecen lo mejor, es que celebramos a todas ellas con mucho gusto", expresó Leonel Gómez al destacar que, se hizo el esfuerzo por traerles diversión y entretenimiento alusivo a su día, buscando reconocer su labor y entrega diaria con la familia y la comunidad.

Por su parte, las festejadas agradecieron a Leonel Gómez e integrantes del comité por este gran evento organizado para ellas. Destacaron que el Presidente del Comisariado siempre se ha preocupado por todo el ejido y por mantener vivas las tradiciones que fortalecen la unión entre los habitantes.

El convivio concluyó en un ambiente de convivencia y reconocimiento, donde las madres de familia del Ejido La Cuchilla pasaron una mañana distinta y especial en su honor.