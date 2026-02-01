Conductor prensado tras accidente en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila. – Un conductor en presunto estado de ebriedad resultó prensado tras impactar su vehículo contra una luminaria pública durante la madrugada de este domingo 1 de febrero, en la carretera a Los Pinos, a la altura del cruce con la calle Óscar Flores Tapia.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando un automóvil tipo sedán, color gris, salió de control y terminó chocando contra la estructura metálica.

En el vehículo viajaba únicamente Martín García, con domicilio en la colonia Parajes de los Pinos, quien quedó atrapado de las piernas al no portar cinturón de seguridad, lo que provocó que se deslizara debajo del volante tras el impacto.

Paramédicos acudieron al sitio para realizar las maniobras de rescate. El conductor se encontraba consciente al momento de su arribo, aunque con visibles signos de intoxicación alcohólica. Tras ser liberado, se negó de manera reiterada a recibir atención médica, incluso descendiendo por su propio pie de la camilla para regresar al vehículo y recoger algunas pertenencias.

Finalmente, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron al conductor, quien sería entregado a la Policía Estatal para el procedimiento correspondiente.