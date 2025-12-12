Accidente en carretera estatal 20 deja a conductor herido

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un aparatoso accidente entre dos vehículos se registró la noche de este viernes sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Palaú con Múzquiz, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando una camioneta Yukon, conducida por una mujer que salía del estacionamiento del Hospital General, se incorporó a la vía sin percatarse del paso de una Suburban tripulada de sur a norte por Luis Fernando N., de 40 años de edad, quien no logró evitar el impacto.

Tras el encontronazo, elementos de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica a los involucrados.

Luis Fernando, con domicilio en la calle Uruguay número 95 de la colonia Obrera, fue trasladado a un centro médico con probable fractura en una de sus extremidades inferiores.

Las autoridades informaron que ambas unidades resultaron con severos daños, siendo necesaria su remoción mediante grúas.

El tráfico sobre dicho tramo carretero se vio afectado por varios minutos mientras se realizaban las maniobras correspondientes y se atendía al lesionado.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y elaboraron el Informe Policial Homologado para deslindar responsabilidades.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y las posibles sanciones correspondientes.