Choque de tráileres deja heridos en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.– Un aparatoso choque entre dos tráileres cargados con carbón dejó como saldo a dos operadores lesionados, uno de ellos con heridas de gravedad tras quedar parcialmente prensado en la cabina, la tarde de este martes sobre la carretera federal 57, a la altura del Arroyo Blanco, en el tramo Nueva Rosita–Allende.

De acuerdo con el coordinador de paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas, Nicolás Puente González, el percance se registró alrededor del kilómetro 135, hasta donde se movilizaron dos unidades de emergencia. En el lugar, los socorristas localizaron a uno de los conductores atrapado entre los fierros retorcidos del tráiler más dañado, presentando múltiples fracturas en extremidades superiores e inferiores, además de una lesión en el cráneo.

El accidente ocurrió en la carretera federal 57, a la altura del Arroyo Blanco. Para lograr su liberación, fue necesario el uso de equipo hidráulico especializado conocido como “quijadas de la vida”. Tras varios minutos de labores, el operador fue rescatado y trasladado en estado delicado a un hospital de Nueva Rosita, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El segundo conductor involucrado resultó con golpes diversos y una herida en una de sus extremidades superiores. Recibió atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fue canalizado para su valoración médica. Uno de los operadores quedó atrapado y fue rescatado por la Cruz Roja.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han determinado las causas del accidente. Tampoco se ha confirmado si alguno de los operadores viajaba acompañado; sin embargo, durante su atención, el conductor más afectado manifestaba preocupación por su familia, preguntando insistentemente por su esposa e hijos.