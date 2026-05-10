Tres jóvenes detenidos tras riña en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tres jóvenes fueron capturados por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, al enfrascarse en una riña registrada en el barrio El Panteón. El altercado dejó a los involucrados con lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Los jóvenes involucrados en la riña fueron identificados como Alexis N, de 25 años de edad, Cristian Emmanuel N, de 19, y Ariel Alejandro N, de 20. Sin embargo, antes de ser puestos a disposición de la autoridad, los tres recibieron atención médica debido a las heridas que presentaban en diversas partes del cuerpo.

Cristian resultó con herida en el brazo izquierdo, mientras que Ariel presentó hematomas en el rostro y en el caso de Alexis presentó herida superficial en el costado derecho del vientre. Ambos fueron atendidos en el hospital más cercano y posteriormente turnados a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común.

Los jóvenes quedarán a la espera de que se determine su situación legal en las próximas horas. Hasta el momento, se desconocen las causas de la trifulca entre estas personas.

Por su parte, elementos de seguridad mantienen vigilancia en el sector para prevenir nuevos incidentes y exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación que altere el orden público.