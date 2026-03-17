Laura Jiménez apoya el Encuentro Deportivo Leyendas del Basquetbol en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- El pasado domingo 15 de marzo de 2026 se llevó a cabo el Encuentro Deportivo Leyendas del Basquetbol en el Gimnasio Municipal Nuevo, donde se vivió una jornada llena de emoción, talento y compañerismo.

En este encuentro participaron las escuadras selectivas de Leyendas del Basquetbol de Múzquiz y Monclova, resultando como equipo triunfador el representativo de Múzquiz, con un marcador final de 45 a 34 puntos.

El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Fomento Deportivo, brindó el apoyo necesario para la realización de este evento, facilitando las instalaciones y el servicio de arbitraje.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto, sana convivencia y camaradería, fortaleciendo los lazos deportivos entre ambos municipios y promoviendo la activación física entre la comunidad.