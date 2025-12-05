Fallece Liah Alana en IMSS de Nueva Rosita: madre denuncia desinformación

NUEVA ROSITA, COAH.- Eliza Tamez, madre de la menor que falleció en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad, compartió a través de redes sociales que su hija Liah Alana N dio positivo a influenza tipo A, lo cual difundió mostrando los análisis clínicos realizados.

La madre lamentó la desinformación que ha circulado en torno al caso donde presuntamente la menor falleció a consecuencia de picadura por garrapata y, en torno a ello, explicó que en hospitales particulares le informaron que los estudios para detectar rickettsiosis no se realizan en la Región Carbonífera, sino únicamente en Saltillo.

Relató que, ante la falta de ese estudio específico en el hospital privado al que acudió inicialmente, se le practicó un análisis clínico que confirmó la presencia del virus de la influenza tipo A.

Sin embargo, al no observar mejoría con el tratamiento prescrito, decidió trasladar a su hija a otro centro médico privado en busca de una segunda opinión y atención más especializada.

"Finalmente, terminaron enviando a la niña al IMSS de esta ciudad", expresó la madre, quien reconoció la atención recibida en el hospital público donde su niña residente del Municipio de Sabinas, fue tratada de la mejor manera posible, agradeciendo a la doctora que la atendió e hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero lamentablemente la paciente ya no resistió", escribió en su publicación la madre, visiblemente afectada por la pérdida.

Eliza Tamez denuncia desinformación sobre el caso de su hija

Con el objetivo de evitar que otras familias pasen por una situación similar, Eliza hizo un llamado a las autoridades de salud para que se tomen medidas preventivas.

"Si ya había pasado antes un caso similar, ¿por qué no se prepararon para otro posible hecho? ¿Por qué no bajaron la información a todos los doctores de toda la región?", cuestionó, al tiempo que ofreció compartir su experiencia con quien desee conocerla.

La publicación ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos han expresado sus condolencias y apoyo a la mujer, reconociendo su valentía al compartir su historia en medio del dolor, con la esperanza de que su testimonio sirva para mejorar la atención médica en la región.