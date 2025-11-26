IMUUS anticipa aumento en denuncias por cobros excesivos de taxis en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMUUS) anticipa un incremento significativo en las denuncias por cobros excesivos de taxis durante la temporada decembrina, particularmente en horarios nocturnos y zonas de alta concentración social.

Así lo dio a conocer su titular, Víctor de la Rosa, quien señaló que la dependencia ya tiene plenamente identificados los puntos y momentos en los que suelen registrarse abusos.

De la Rosa explicó que, aunque actualmente reciben un número estable de quejas, esta cifra podría multiplicarse hasta por diez, considerando que solo alrededor del 10% de los usuarios afectados presenta una denuncia.

Por ello, hizo un llamado a la población para reportar cualquier irregularidad, incluso si no se trata de una denuncia formal: "Simplemente es notificarnos; sabemos que no existe una cultura de denuncia, pero esos reportes nos permiten actuar".

¿Qué medidas implementará el IMUUS?

Para enfrentar el aumento previsto, el IMUUS implementará ajustes operativos que incluyen la ampliación de horarios, movilización de turnos y un despliegue más amplio de inspectores en campo.

"No tenemos de otra: necesitamos presencia física. Eso implicará horas extra y una programación más compleja", puntualizó.

Respecto a las sanciones, el director expuso que el procedimiento administrativo continúa siendo un reto.

Aunque los inspectores pueden levantar infracciones directas, cualquier caso derivado de denuncia ciudadana debe seguir un proceso legal prolongado que incluye notificaciones, citatorios, apertura de expedientes y la posibilidad de que el concesionario se inconforme ante un juez administrativo, lo que reinicia el procedimiento.

"Esa es la gran complejidad. Lo que debe cambiar de fondo es el concepto mismo de concesión, algo que implica una reforma mayor", indicó.

¿Cuál es el avance en el transporte público?

Durante la entrevista, De la Rosa también abordó el avance del rediseño operativo del transporte público. Señaló que las rutas ya están definidas al 100% en escritorio y que el enfoque principal del programa Aquí Vamos es llevar el servicio a toda la ciudad.

"Más allá del número de rutas, lo importante es la cantidad de personas atendidas. Hoy tenemos cuatro, cinco, quizá seis rutas que concentran más de la mitad de la movilidad total en Saltillo", destacó.

El funcionario reiteró que la vigilancia a taxis será prioritaria en las próximas semanas, especialmente durante eventos, posadas y horarios nocturnos, para evitar que los usuarios sean víctimas de cobros fuera de tarifa.