Autoridades y ligas se unen por seguridad en Múzquiz

Con el objetivo de garantizar la seguridad en los espacios deportivos del municipio, el director del Mando único de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez, sostuvo una reunión con representantes de diversas ligas de sóftbol.

El encuentro se llevó a cabo tras una serie de incidentes registrados los fines de semana en los campos de juego de Múzquiz.

Durante la reunión, los asistentes Apolinar Elguezabal y Norberto Sahagún compartieron inquietudes y propuestas para mejorar el ambiente en los encuentros deportivos.

Las ligas participantes solicitaron medidas concretas para prevenir futuros altercados entre los jugadores y en su caso con espectadores.

El detonante de esta convocatoria fue un enfrentamiento ocurrido el pasado fin de semana en el campo deportivo La Sabinada, donde el joven Luis Gerardo N., de 24 años y residente del barrio La Nogalera, fue agredido por un integrante del equipo "Cholos".

El incidente generó alarma entre los presentes y requirió la intervención de las autoridades policiacas.

Según testigos, el altercado se originó tras una discusión durante el partido, escalando rápidamente a una agresión física que dejó al joven lesionado.

La situación evidenció la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los eventos deportivos locales, especialmente aquellos que congregan a gran número de asistentes.

José Ponce Sánchez aseguró que se implementarán operativos de vigilancia en los campos durante los fines de semana y se establecerá un canal directo de comunicación entre las ligas y la corporación policiaca.

Con estas acciones, se busca preservar el orden y fomentar un ambiente sano para la práctica del deporte en Múzquiz.