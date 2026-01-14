Ex candidato Limbar Valdez se pronuncia contra hermanos Flores en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tarde del miércoles, Limbar Valdez, ex candidato a la alcaldía de Saltillo, Coahuila, arribó a la plaza Hidalgo del Centro Histórico de Múzquiz, donde se pronunció públicamente contra los hermanos Flores, ante las amenazas que ha recibido.

Durante su visita, también escuchó testimonios de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por el actuar de estos personajes en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Acompañado por un grupo de simpatizantes locales, Valdez expresó que su conflicto con los hermanos Flores derivó en un enfrentamiento con la exalcaldesa de Múzquiz.

"Me enganché con unas personas que son de aquí de Múzquiz, no los puedo mencionar porque tengo una orden de restricción", declaró ante los presentes.

El activista reiteró haber recibido amenazas de muerte, lo que calificó como una muestra de la forma incorrecta de hacer política. "Repruebo el actuar de estas personas y solicito a la ciudadanía que no se dejen, que alcen la voz, que comenten, que compartan", enfatizó.

Durante su intervención, Valdez hizo un llamado a la participación ciudadana y al uso de las redes sociales como herramienta para visibilizar injusticias. En uno de sus mensajes más directos, afirmó: "Yo soy un LimNadie, pero venimos a exhibirte", dirigiéndose a uno de sus oponentes a través de plataformas digitales.

La presencia de Limbar Valdez en Múzquiz generó diversas reacciones entre los habitantes, algunos de los cuales manifestaron su respaldo a sus declaraciones, mientras que otros se mostraron cautelosos ante la confrontación política. El arribo del ex candidato concluyó finalmente sin incidentes.