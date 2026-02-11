Contactanos
Coahuila

Gobierno municipal atiende demanda de vecinos en Villa de Palaú

Las acciones incluyeron la compactación del área y la instalación de tubería para el manejo adecuado de aguas residuales, lo que representa una solución integral para la comunidad.

Por Teresa Muñoz - 11 febrero, 2026 - 05:16 p.m.
      VILLA DE PALAÚ, COAH.- Atendiendo de manera directa la solicitud de las y los vecinos de la colonia Las Viudas, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez dio respuesta a una problemática que durante más de 10 años afectó a este sector.

       

      Como parte de las acciones realizadas, se llevó a cabo el desmonte y la limpieza de un basurero clandestino que representaba un foco de contaminación e insalubridad para las familias del lugar.

      Además, se efectuó la compactación del área intervenida y la instalación de tubería de 6 pulgadas para el adecuado manejo de aguas residuales, brindando una solución integral y definitiva a esta demanda prioritaria de la comunidad.

      La alcaldesa reconoció el compromiso y la entrega de las cuadrillas del departamento de Ecología, quienes participaron activamente en estos trabajos, reafirmando el esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

       

      Asimismo, la alcaldesa Laura Jiménez, hizo un atento llamado a las y los vecinos para mantener limpio el sector, evitando tirar escombros y basura en espacios públicos, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones el entorno en beneficio de todas y todos.

      El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa trabajando para que las soluciones lleguen a cada rincón del municipio, atendiendo de frente las necesidades ciudadanas.

