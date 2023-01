Llama Sabinas a no dejar basura

SABINAS, COAHUILA.- A diario recibe mensajes por medio de whatsapp sobre el problema de la basura, fugas de agua, baches en diferentes calles de la ciudad y también la falta de agua manifestó la regidora Tina Carranza, dijo que ella le hace llegar esos reportes directamente a la alcaldesa y le han dado atención, sin embargo se percatan que mientras se trata de tener mejor imagen urbana hay familias que tiran basura en despoblado ocasionando un problema de contaminación.

Manifestó que si bien se hace un cierto esfuerzo por parte de la administración para recoger la basura a pesar de la falta de unidades, la ciudadanía debe responder también no tirando la basura en lotes baldíos sino guardarla en bolsas para cuando pasen a recogerla.

Respecto a los reportes por falta de agua dijo que últimamente no se están recibiendo muchos, también sabe que el problema no está resuelto, se reciben menos y también se atienden, lo que la gente no reporta son los basureros clandestinos y hay muchos en la ciudad.

Si la gente se uniera en cuestión de la limpieza otra cosa sería, dijo la regidora, sabemos que faltan camiones, pero pedimos que lo reporten y esperen, dejó su teléfono 861 1130175, para que envíen por whatsapp sus quejas, estamos a la disposición si no contesto inmediatamente porque estoy ocupada, lo hago más tarde.

Indicó que también está en coordinación con la ventanilla única, para reportarles todo lo que la ciudadanía le hace llegar.

Sobre el programa de bacheo dijo que a diario se hace y se atienden los reportes que hacen los ciudadanos primeramente, dijo que como regidores están en comunicación con la alcaldesa Diana Haro Martínez no solamente en reuniones de Cabildo, esperamos que pronto estén las nuevas unidades de basura aquí, pues se están gestionando.