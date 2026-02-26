Mujer sufre convulsión y cae de bicicleta en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada de este jueves se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras recibir el reporte de una mujer que sufrió una convulsión mientras se dirigía a su domicilio a bordo de su bicicleta.

El incidente ocurrió en la colonia El Borbollón, específicamente en el cruce de las calles Morelos y Vicente Guerrero.

De acuerdo con la información recabada, la mujer presentó la crisis epiléptica mientras circulaba por el sector, lo que provocó que cayera al pavimento y resultara con golpes de consideración en el rostro.

Tras recuperar la conciencia, la afectada, identificada como Lluviana N logró llegar a un domicilio cercano donde solicitó ayuda.

Fueron sus familiares quienes realizaron el llamado a los números de emergencia para que se le brindara atención inmediata.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le proporcionaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un nosocomio para su valoración médica, con el fin de descartar complicaciones mayores derivadas de la caída y la crisis convulsiva.

Elementos de la Policía Municipal también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de lo sucedido. Los oficiales quedaron a cargo de las diligencias correspondientes, asegurando que el caso se atendiera conforme a los protocolos establecidos.