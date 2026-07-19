Deja frente atípico lluvias de 7 pulgadas

NUEVA ROSITA, COAH.- Las lluvias registradas en la Región Carbonífera son provocadas por un frente estacionario fuera de temporada, informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco.

El funcionario señaló que, a la fecha, se han acumulado siete pulgadas de agua tanto en la zona urbana como en los ejidos, derivado de las precipitaciones registradas durante los últimos días.

Explicó que el pluviómetro ubicado en la ciudad registra dos pulgadas de lluvia, mientras que en la Villa de San Juan de Sabinas se han captado dos pulgadas y media; en las áreas rurales, la acumulación supera las tres pulgadas.

Méndez Pacheco indicó que los reportes de afectaciones han sido mínimos y corresponden principalmente al colapso de techos de viviendas, situación relacionada con construcciones antiguas de adobe edificadas desde la década de los años veinte.

Precisó que, pese a estos incidentes, no se han registrado desgracias personales, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y atención ante cualquier posible afectación ocasionada por las condiciones climáticas.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil Municipal destacó que continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas en la Región Carbonífera para brindar apoyo a la población en caso de ser necesario.