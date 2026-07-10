Tania N enfrenta proceso legal: Santos Flores del PRI habla sobre el caso

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El dirigente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores, afirmó que el proceso legal que enfrenta la ex Alcaldesa Tania N debe seguir su curso y será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica.

Sobre la detención de la ex Edil del Pueblo Mágico por los delitos que se le imputan, el dirigente priista señaló que, el caso forma parte del actuar de la justicia. "Lo que hizo, el proceso legal que enfrenta tiene que seguir y ella o su defensa tienen que aportar lo que a su derecho convenga. La justicia finalmente es la que va a decir qué es lo que se hará en consecuencia", expresó.

Santos Flores consideró que el caso también deja una enseñanza para quienes ejercen un cargo público, al recordar que los gobiernos son temporales y que sus decisiones deben apegarse a la legalidad y la responsabilidad. "Todos los gobernantes van de paso; están una temporada, un tiempo, y tienen que ser muy cuidadosos de los actos y de las acciones que realizan. El recurso destinado es del pueblo y hay que cuidarlo", manifestó.

El dirigente municipal del PRI agregó que quienes ocupan un cargo público deben mantener cercanía con la ciudadanía y ejercer su función con vocación de servicio. "También hay que estar bien con el pueblo para servir al pueblo", concluyó.