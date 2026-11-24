MÚZQUIZ, Coah. - Cuatro jóvenes muzquenses representaron al estado de Coahuila en el Torneo Élite Nacional Champions Tournament 2026, en la modalidad de baloncesto 3x3, celebrado en el Centro de Convenciones de Chihuahua, Chihuahua.

Los deportistas que participaron en esta justa nacional son Luis Gerardo Chavarría Martínez, Hugo Valdés Montes, Sebastián Gutiérrez López y Héctor Amir Riojas Acosta, quienes tuvieron la oportunidad de competir en un encuentro deportivo que congregó a equipos de diferentes entidades del país.

La participación de los jóvenes originarios de Múzquiz destacó la presencia de deportistas de la Región Carbonífera en competencias nacionales, al representar a Coahuila en esta disciplina que exige coordinación, habilidad y trabajo en equipo.

En el torneo participaron más de 50 equipos provenientes de diversos estados de la República Mexicana, entre ellos Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Durango.

También se contó con la participación de representativos del Estado de México, San Luis Potosí, Baja California y otras entidades, en una competencia que reunió a exponentes de distintos puntos del país.

La presencia de los cuatro muzquenses en el torneo nacional representa una oportunidad para mostrar el talento deportivo de la localidad en el baloncesto 3x3, modalidad que continúa ganando participación en competencias de alcance nacional.