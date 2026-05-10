Día de las Madres: Óscar Ríos reconoce labor de madres trabajadoras

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- En un ambiente de convivencia, reconocimiento y unidad, el alcalde Óscar Ríos Ramírez acompañó a las madres trabajadoras sindicalizadas del municipio durante el festejo organizado con motivo del Día de las Madres, donde reiteró su respaldo y respeto hacia la base trabajadora y sus dirigentes sindicales.

Durante el evento, el edil destacó la buena relación, coordinación y entendimiento que se ha mantenido entre el Gobierno Municipal y el sindicato, señalando que el diálogo y el trabajo conjunto han permitido fortalecer el desempeño de la administración en beneficio de la ciudadanía.

Óscar Ríos reconoció el compromiso y la dedicación de las madres trabajadoras, quienes diariamente cumplen una importante labor dentro de las distintas áreas del municipio, contribuyendo con esfuerzo y responsabilidad al funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, agradeció la disposición de los líderes sindicales, Lic. Pablo Meza González, María Teresa Borjón Valdez y Flor Idalia Saucedo Quintero, resaltando que ha prevalecido una comunicación abierta, organizada y de respeto mutuo, lo que ha permitido mantener estabilidad laboral y una relación institucional positiva.

En el marco del convivio también se realizó la entrega de incentivos económicos por parte de la madrina del 50 aniversario del sindicato, la licenciada Elizabeth Gutiérrez, quien reconoció el trabajo y la entrega de las madres sindicalizadas, sumándose al homenaje realizado en su honor.

El alcalde señaló que su administración continuará trabajando de la mano con el sindicato, reconociendo siempre el valor de las y los trabajadores municipales.

"Cuando existe organización, respeto y voluntad de trabajar en equipo, se logran buenos resultados para San Juan de Sabinas. Mi reconocimiento para todas las madres trabajadoras y para quienes forman parte de esta gran fuerza laboral del municipio", expresó Óscar Ríos Ramírez.