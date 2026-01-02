Mujer sufre malestar físico tras discusión en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una joven de 21 años de edad, identificada como Eréndida Rosario N y con tres meses de embarazo, presentó un cuadro de malestar físico luego de sostener una acalorada discusión con su esposo.

Los hechos ocurrieron en la calle Anacuas número 301, en el barrio El Panteón de esta localidad, donde la mujer comenzó a sentirse mal tras el altercado.

Rosa María N, hermana de la afectada, solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindar auxilio a Eréndida, quien es originaria del municipio de Sabinas.

La rápida intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana permitió que la joven fuera estabilizada en el lugar antes de ser trasladada a un nosocomio.

Los socorristas desplazaron a la mujer al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica inmediata quedando internada bajo observación médica.

Según el personal de salud, la paciente presentaba síntomas compatibles con complicaciones en su embarazo, por lo que fue ingresada para su valoración y observación.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también acudieron al domicilio para tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, la discusión con su esposo, identificado como Gilberto, alias "El Beto", fue el detonante de su malestar, lo que generó preocupación por el estado de su embarazo.

A pesar de la recomendación de las autoridades para que interpusiera una denuncia formal en el Centro de Atención a la Mujer, Eréndida decidió no proceder legalmente contra su cónyuge.

Mientras tanto, las autoridades continúan brindando seguimiento al caso para garantizar la seguridad y bienestar de la joven.