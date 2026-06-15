La Escuela Normal de Monclova iniciara el próximo ciclo escolar en nuevas instalaciones

La rápida aplicación de los protocolos de seguridad permitió evacuar sin incidentes a estudiantes y personal de la Escuela Normal de Monclova, luego de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas este lunes.

Acciones de la autoridad

El coordinador estatal de Escuelas Normales de Coahuila, Rubén Barragán, informó que, ante la contingencia, se activaron los procedimientos establecidos por la institución educativa, logrando desalojar de manera preventiva a alumnos y trabajadores del plantel.

Explicó que las actividades académicas continuaron de manera virtual durante la jornada, mientras que para el día siguiente no se contemplaban afectaciones mayores que impidieran el desarrollo de las labores programadas.

Barragán destacó que la atención oportuna fue posible gracias a la coordinación entre Protección Civil, la Presidencia Municipal y el personal docente de la escuela, quienes siguieron los protocolos de actuación previamente establecidos.

"Se aplicó el protocolo, se revisó la situación, se dialogó con la directora y se actuó a tiempo, lo que permitió que todo transcurriera sin riesgos para estudiantes y trabajadores", señaló.

Detalles confirmados

Asimismo, indicó que la comunidad estudiantil se encuentra a pocos pasos de dejar atrás este tipo de problemas, ya que el próximo ciclo escolar iniciará en las nuevas instalaciones de la Escuela Normal, las cuales se encuentran en la etapa final de acondicionamiento.

Añadió que el actual ciclo escolar está por concluir, pues los alumnos de primero, segundo y tercer grado tendrán su último día de clases este viernes, mientras que la próxima semana comenzarán los exámenes profesionales.

Finalmente, agradeció la preocupación mostrada por la ciudadanía y destacó que la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni daños de consideración para la comunidad educativa.