Enrique Falcón Zepeda asume cargo en economía

REGION CARBONÍFERA, COAH.- Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la economía y generar más oportunidades para las familias coahuilenses, designó a Enrique Falcón Zepeda como subsecretario de dicha dependencia en la Región Carbonífera.

El funcionario señaló que, una de las prioridades será fortalecer la vinculación con el sector empresarial para facilitar proyectos de inversión y promover la creación de nuevas fuentes de empleo, particularmente en esta cuenca.

Falcón Zepeda agradeció la confianza del mandatario estatal y reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad y resultados para cumplir la encomienda recibida.

"Trabajaremos de manera cercana con los sectores productivos para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos, atendiendo la visión de crecimiento que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo económico y el bienestar de las familias en todas las regiones del estado.