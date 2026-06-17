Seis robos golpean a "Las Isabeles"

SABINAS, COAH. - Un total de seis robos se han registrado en el negocio denominado Las Isabeles, ubicado sobre la carretera Federal 57, situación que ha generado indignación y total inconformidad por parte de la propietaria, Sandra Edith Valenciana Guerra, quien denunció públicamente la falta de respuesta de las autoridades.

La empresaria manifestó a través de sus redes sociales que, aunque suele compartir mensajes positivos en su perfil, esta vez decidió exhibir la problemática que enfrenta, al considerar que la impunidad ha llegado al límite.

"Un ratero tiene todo el tiempo del mundo para estacionar un vehículo, bajar herramienta, hacer un boquete en la pared y sustraer materia prima, insumos, la venta del día y equipo de refrigeración, sin que una patrulla o la Fiscalía actúen, pese a que existe denuncia desde febrero", expresó, al momento de etiquetar lo sucedido al alcalde Chano Diaz.

Valenciana Guerra subrayó que los delincuentes actúan con total libertad, sin temor a ser detenidos, no tienen ni respeto por las autoridades. La situación, dijo, refleja la ausencia de rondines policiacos y de investigaciones efectivas que permitan frenar la ola de atracos que afectan a los comerciantes de este Municipio.

La afectada recordó que su negocio tiene más de 25 años de trayectoria, tiempo en el que ha generado empleos y se ha consolidado como referente en el ramo.

Sin embargo, lamentó que el esfuerzo de décadas se vea vulnerado por la inseguridad y la falta de acciones contundentes de las corporaciones encargadas de garantizar el orden.

"Trabajamos honradamente y no se vale que nos salgan con esto. Las redes sociales también sirven para hacer públicas las injusticias que se viven, que hagan lo que se tenga que hacer al respecto", enfatizó la empresaria, al señalar que continuará alzando la voz para exigir justicia.

El caso de Las Isabeles se suma a la creciente preocupación de comerciantes y ciudadanos de Sabinas, quienes demandan mayor vigilancia y resultados inmediatos de las autoridades municipales para frenar la delincuencia que amenaza la estabilidad económica y social.