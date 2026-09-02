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Coahuila

Manolo Jiménez supervisa recarpeteo en San Juan de Sabinas

El programa Mejora Coahuila continúa con el recarpeteo de calles en San Juan de Sabinas, beneficiando a la comunidad local.

Por Teresa Muñoz - 02 septiembre, 2026 - 06:48 p.m.
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      NUEVA ROSITA, Coah. - Como parte del compromiso del gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúan los trabajos de recarpeteo en diversos sectores del municipio de San Juan de Sabinas, a través del programa Mejora Coahuila.

      Durante un recorrido de supervisión, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el coordinador de Mejora Coahuila en San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas, y el presidente municipal, Óscar Ríos Ramírez, constataron el avance de las obras.

      Uno de los puntos intervenidos se localiza en la calle 20 de Noviembre, entre avenida Monterrey y Querétaro, en la colonia Zaragoza, donde se realiza el recarpeteo de una superficie de 2 mil 370 metros cuadrados.

      De manera simultánea, se trabajan diversos tramos en diferentes sectores del municipio, entre ellos la calle 9 de la colonia Comercial; calle Buena Vista, en la colonia San Luisito; calle Zaragoza, en la colonia Infonavit, y calle General Terán, a un costado de la primaria Nueva Rosita.

      También se realizan trabajos en diversas calles de la Villa de San Juan, a un costado de la primaria Zaragoza, así como en la calle 5 de Febrero, en la colonia Independencia, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades.

      Durante la supervisión se destacó la coordinación entre el gobierno de Coahuila, Mejora Coahuila y el gobierno municipal de San Juan de Sabinas para atender las necesidades prioritarias de la población y avanzar en el mejoramiento de las vialidades, con acciones que contribuyan a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias coahuilenses.

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