Arranca ciclo escolar en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En representación del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, encabezó el arranque oficial del ciclo escolar de la Escuela Normal Experimental "Profr. José Federico Borjón de los Santos", en esta villa.

Ante estudiantes y docentes, el funcionario destacó la importancia de la profesión que han elegido, al señalar que en sus manos estará la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de coahuilenses.

"Ustedes tienen una profesión por demás importante, porque en ustedes está la responsabilidad de educar a las futuras generaciones, a quienes en un momento dado se convertirán en los nuevos coahuilenses, desempeñándose como doctores, maestros y en las diferentes profesiones que requiere nuestro estado", expresó.

La institución, fundada el 5 de diciembre de 1977, ha formado a 46 generaciones de licenciados en Educación Primaria y Preescolar. Actualmente cuenta con 360 alumnos en dicho plantel y 130 más en la subsede de Ciudad Acuña. La Escuela Normal Experimental es dirigida por el profesor Virgilio Nieto López y cuenta con una plantilla de 56 integrantes para atender ambas sedes.

Su comunidad estudiantil proviene de municipios de la Región Carbonífera, así como de las regiones Norte, Piedras Negras, Cinco Manantiales y Centro.

En la ceremonia estuvieron presentes el alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez; la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez; el secretario del ayuntamiento del municipio de SJS, profesor Fernando Mondragón Aguilar y el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán.

Además de docentes del plantel, la subdirectora académica, Dra. Dora Ofelia Valdez Hernández; la subdirectora administrativa, Dra. Martha Maribel Olveda Costilla, la reina del plantel Camila I y Juan Manuel García Rodríguez, presidente de la Sociedad de Alumnos "Profesor Fernando García de Anda".

Durante el acto se realizaron los honores a la bandera, con la participación de la banda de guerra y escolta del plantel; al finalizar, autoridades, docentes y estudiantes compartieron la tradicional fotografía del recuerdo.