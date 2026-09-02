Tarjetas de Salud Popular entregadas por Carlos Jiménez Villarreal en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, entregó 20 tarjetas de Salud Popular a niñas y niños del Centro de Atención Múltiple (CAM) en Sabinas.

Durante la entrega, el funcionario destacó que la tarjeta de Salud Popular es uno de los programas insignia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al representar un respaldo para las familias y brindar mayor seguridad médica a las y los coahuilenses.

Explicó que los beneficiarios pueden acceder a atención médica en los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud de Coahuila, además de estudios médicos, atención con especialistas mediante el servicio de telemedicina y medicamentos.

Jiménez Villarreal señaló que actualmente se cuenta con más del 85 % de abastecimiento de medicamentos, lo que permite fortalecer la atención que reciben las personas incorporadas a este programa de salud.

Asimismo, resaltó la importancia de continuar acercando este beneficio a la población y explicó que las personas interesadas en obtener la tarjeta de Salud Popular pueden acudir directamente a los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud para solicitar información y realizar el trámite correspondiente.

Finalmente, reiteró que desde la Jurisdicción Sanitaria No. 3 se continuará trabajando para fortalecer las acciones encaminadas a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para las familias de la Región Carbonífera.