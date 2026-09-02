Entregan libros y útiles escolares en Coahuila

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, destacó la inversión destinada al sector educativo en el estado de Coahuila, así como las acciones implementadas para beneficiar a estudiantes de toda la entidad.

Señaló que entre las acciones más importantes se encuentra la entrega de libros de texto gratuitos por parte del gobierno del estado, además de mobiliario, útiles escolares, calzado y uniformes para los estudiantes.

"Aquí en Coahuila tenemos un gobernador que está ocupado también por mejorar mejores oportunidades para la niñez, para la juventud, por mayores oportunidades escolares y académicas", expresó el funcionario.

Tobías Hernández destacó que se trata de una inversión superior a 112 millones de pesos, que también contempla apoyos para alumnos y alumnas del medio rural, quienes recibirán útiles escolares, libros, calzado y uniformes.

Precisó que las acciones benefician a más de 500 mil estudiantes en toda la entidad coahuilense, como parte de los esfuerzos para fortalecer las condiciones en las que niñas, niños y jóvenes desarrollan sus actividades escolares.

Finalmente, adelantó que en aproximadamente 15 días se realizará la entrega de más bancas, escritorios y otros materiales necesarios para las instituciones educativas, con el objetivo de continuar atendiendo las necesidades del sector.