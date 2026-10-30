Infestación de garrapatas en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- El promotor de salud en el municipio de Múzquiz, Marco Antonio Silva Favela, informó que detectaron infestación de garrapatas en una escuela de Estación Barroterán, así como en viviendas, situación que ya es atendida.

Señaló que recientemente recibió el llamado del plantel educativo, que reportó la presencia del vector, situación que está por todos lados, no es exclusiva de un solo sector.

Debido a ello, durante esta semana realizaron acciones en coordinación con la Secretaría de Salud, a través del programa de Vectores, para hacer trabajos de fumigación y control, además de las acciones que el municipio realiza de manera permanente por iniciativa de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, con el objetivo de bajar la incidencia.

Aclaró que no se han suspendido clases en ninguna escuela debido a esta situación. Lo que se hace es programar las acciones de exterminio de insectos cuando los alumnos ya no están en el plantel, por ejemplo, fuera de horario escolar, y también se interviene en los domicilios aledaños.

Silva Favela dijo que la campaña es permanente durante todo el año y se mantiene activa con el apoyo de la alcaldesa. Además, se atiende a la población con la aplicación de la vacuna antirrábica, tratamiento antipulgas que también ayuda para la sarna, el gusano barrenador, y cuando se detectan perros con garrapata en particular se les aplica el producto al momento.

Sobre la responsabilidad de los dueños, destacó que la comunidad debe saber que quien tiene una mascota debe considerarlo como uno más de la familia, mantenerlo limpio, aseado y evitar que los niños tengan contacto directo con animales infestados para prevenir enfermedades como la rickettsia.

Cuestionado sobre programas para retirar perros de la calle, dijo que no ha habido programas de ese tipo, lo que sí se realiza son campañas de esterilización a bajo costo por parte del municipio y de la Secretaría de Salud, con apoyo de la Ganadera Local.

Finalmente, añadió que, aunque los reportes llegan al municipio, se canalizan a la Secretaría de Salud, ya que el departamento de Vectores es el encargado de ejecutar estas acciones en todas las comunidades de Múzquiz.