MÚZQUIZ, Coah.- Con el propósito de impulsar el talento y la iniciativa de los jóvenes emprendedores, la Red Jóvenes X México Múzquiz lanzó una convocatoria para participar en una actividad de exhibición y venta de productos, programada para el próximo 1 de diciembre, iniciando con una lotería.

Mélani Santos, dirigente de la Red en Múzquiz, informó que la actividad se realizará a partir de las 4:00 p.m. en las instalaciones del Club de Leones.

La convocatoria está dirigida a emprendedores interesados en exhibir y vender sus productos o servicios, como parte de una iniciativa que busca generar espacios de promoción, oportunidades y respaldo para quienes comienzan o fortalecen sus negocios.

Santos señaló que los folios para participar ya se encuentran disponibles y pueden solicitarse en las oficinas del comité municipal del PRI de esta ciudad, donde se brinda información a los interesados.

La actividad pretende reunir a emprendedores locales y ofrecerles una oportunidad para dar a conocer sus proyectos, ampliar su alcance y fortalecer la economía a través de iniciativas juveniles.

La Red Jóvenes X México reiteró la invitación a quienes cuentan con un emprendimiento para que se sumen a esta convocatoria y aprovechen el espacio de exhibición y venta.