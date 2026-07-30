Teatro-Museo Juárez vuelve a abrir sus puertas en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El Teatro-Museo Juárez de Villa de Esperanzas reabrió sus puertas después de permanecer cuatro años inactivo, periodo durante el cual, afortunadamente, el inmueble no fue vandalizado ni registró robos, informó su director, el profesor Melesio Mendoza Vargas.

Señaló el maestro que, el inmueble, considerado patrimonio del municipio de Múzquiz, tiene aproximadamente un mes nuevamente en funcionamiento, mientras se realizan trabajos de reacomodo y reacondicionamiento de los espacios para poner en orden las instalaciones.

Explicó que una de las principales tareas consiste en elaborar un inventario general de las piezas y objetos que se encuentran en el recinto, con el propósito de contar con un registro y organizar adecuadamente el patrimonio que resguarda el museo.

El Teatro-Museo Juárez permanece abierto al público en un horario de 9:00 a 18:00 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer parte de la historia de Villa de Esperanzas y de sus raíces mineras.

Mendoza Vargas destacó que el emblemático inmueble cuenta con 120 años de historia, pues su inauguración original ocurrió el 21 de marzo de 1906. La construcción comenzó en 1903 por iniciativa de la Mexican Coal and Coke Company y abrió sus puertas en el marco del centenario del natalicio de Benito Juárez.

Finalmente, explicó que durante los cuatro años que permaneció cerrado no hubo quien asumiera la responsabilidad de atender el museo, debido a las cuestiones de salud que al suscrito le impidieron hacerlo.

Actualmente, dijo, retomó su atención y continuará al frente del recinto, donde se conserva parte de la historia de la fundación de Villa de Esperanzas, registrada a partir del 5 de noviembre de 1899, cuando un empresario estadounidense llegó con una compañía minera que abrió 16 minas en este lugar.