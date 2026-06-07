Accidente en la mina Micarán: cinco años de dolor en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A cinco años del colapso de la mina de carbón Micarán, ubicada en el mineral de Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila, las familias de los trabajadores fallecidos mantienen viva la memoria de aquel 4 de junio de 2021.

El accidente, provocado por el colapso de una pared que permitió el ingreso súbito de agua acumulada tras intensas lluvias, dejó atrapados a siete mineros en el socavón, expresó Cecilia Sanchez, madre del joven Pedro Ramírez.

El recuerdo de la tragedia sigue siendo doloroso para la comunidad, que cada año organiza actos conmemorativos en honor a las víctimas.

Los familiares relatan cómo la inundación sorprendió a los trabajadores en plena jornada laboral, sin darles oportunidad de escapar. La rapidez con la que el agua cubrió los pasajes subterráneos convirtió el rescate en una tarea casi imposible.

Las autoridades locales y federales desplegaron brigadas de emergencia en los días posteriores, pero las condiciones de la mina complicaron las labores de búsqueda.

La desesperación de los familiares, que permanecieron en los alrededores esperando noticias, marcó uno de los episodios más tristes en la historia minera de la Región Carbonífera.

Organizaciones civiles y defensores de derechos laborales en su momento, señalaron la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que los trabajadores cuenten con medidas adecuadas de protección para evitar nuevas tragedias.

Hoy, las familias de la comunidad, insisten en que recordar a los siete mineros atrapados es también exigir justicia y mejores condiciones laborales. Para ellas, la memoria de la mina Micarán no solo es un homenaje, sino un llamado a que la historia no se repita.