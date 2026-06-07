Oscar Ríos Ramírez emite su voto en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, participó en la jornada electoral al acudir al Seccional 1075 perteneciente al distrito electoral 03 para emitir su voto.

En entrevista, destacó la importancia de que los ciudadanos cumplan con este deber democrático.

"Como mexicano, como ciudadano, yo creo que es importante cumplir con el voto en la jornada electoral", expresó el edil.

Ríos Ramírez informó que recorrerá las casillas del municipio con el propósito de verificar que el proceso se lleve a cabo en un ambiente de tranquilidad.

En su mensaje, exhortó a la población a salir a votar de manera pacífica, subrayando que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa con respeto y responsabilidad.

El alcalde recordó que el voto es libre y secreto, por lo que cada persona debe acudir a las urnas con confianza para ejercer su derecho.

Añadió que, espera que los nuevos diputados y diputadas que resulten electos trabajen en beneficio de todas las familias coahuilenses, respondiendo a las necesidades de la sociedad y representando con dignidad al Congreso local.

Asimismo, reiteró que la jornada electoral debe ser un ejemplo de civilidad, donde prevalezca la paz y el respeto entre los ciudadanos.

Señaló que la participación activa de la población es fundamental para consolidar la democracia y garantizar que las decisiones políticas reflejen la voluntad de la mayoría.

Finalmente, Ríos Ramírez adelantó que permanecerá en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para esperar los resultados de la contienda electoral.

Con ello, reafirmó su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y atento al desarrollo de un proceso que definirá el rumbo político de la región.

El edil acudió a las urnas acompañado de su familia y amistades.