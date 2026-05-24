Alfonso Miranda presidirá misa de comuniones en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El próximo 28 de junio, el Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, arribará al Pueblo Mágico de Múzquiz para presidir la misa en la que se celebrarán comuniones y confirmaciones de niños y niñas en distintas parroquias de la comunidad.

El padre Jesús Cruz de León, de la parroquia Guadalupe, destacó la importancia de la visita de Monseñor, ya que permitirá a los pequeños feligreses recibir uno de los sacramentos más significativos dentro de la formación espiritual católica.

En total, serán alrededor de 70 niños y niñas quienes participarán en esta ceremonia, considerada un paso fundamental en su crecimiento religioso. El objetivo es acercarlos más a la iglesia y fortalecer en ellos los valores cristianos que les permitan convertirse en hombres y mujeres de bien en el futuro.

El sacerdote subrayó que la preparación de los menores ha sido constante, gracias al compromiso de los padres de familia que los envían semanalmente al catecismo.

Este acompañamiento ha sido clave para que los pequeños estén listos para recibir los sacramentos. Finalmente, Cruz de León resaltó que la visita del Obispo Alfonso Miranda representa un momento de gran relevancia para la comunidad católica de Múzquiz, ya que refuerza la unión de la iglesia con sus fieles y motiva a la niñez a continuar su camino en la fe.